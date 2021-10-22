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Число погибших при взрыве на пороховом заводе выросло до 16

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © МЧС России

Все пропавшие без вести при взрыве в пороховом цехе под Рязанью, по предварительным данным, погибли, сообщил источник в экстренных службах.

Таким образом, число погибших увеличилось до 16 человек. «При обследовании места пожара выживших не обнаружено», сказал «Интерфакс» источник.


Ранее в МЧС РФ сообщили о семи жертвах и десяти пострадавших при пожаре в пороховом цехе под Рязанью, еще девять человек пропали без вести. Всего в цехе находилась смена из 17 человек, один из них был госпитализирован.

Среди основных версий случившегося — нарушение технологических процессов. Как утверждают в МЧС, «угрозы населению нет». Пожар на заводе локализован.

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