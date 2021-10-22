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Морозы до 12 градусов ожидаются в Забайкалье в выходные

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Морозы до 12 градусов по ночам ожидаются в Забайкальском крае в выходные, днем воздух будет прогреваться до плюсовых значений, сообщается на сайте Забайкальский Гидрометцентр.

В субботу будет без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью 8-13 градусов, местами 3-8 градусов мороза, днем составит 7-12 градусов тепла.

В воскресенье будет преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, днем в отдельных районах 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит 6-11 градусов, местами 1-6 градусов мороза, днем 6-11 градусов тепла.

В понедельник будет дуть ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, днем в отдельных районах 8-13 метров в секунду. Температура ночью 2-7 градусов, местами 7-12 градусов мороза, днем 6-11 градусов, по северной половине края 1-6 градусов тепла.

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Забайкалье #Гео
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