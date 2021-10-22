Участники шоу «Звезды в Африке» устроят челлендж по «Игре в кальмара»

Актер Михаил Башкатов станет новым участником проекта «Звезды в Африке», он появится в команде как раз в момент, когда участники устроят челлендж по сериалу «Игра в кальмара», сообщила пресс-служба ТНТ.

Башкатов придет в лагерь во время челленджа, который понравится всем, кто уже успел посмотреть нашумевший сериал «Игра в кальмара». Участники не сразу узнают новичка, но сделают вид, что рады его приходу, говорится в анонсе шоу.

Также в новом выпуске знаменитостям придется копаться в куче навоза, чтобы раздобыть газировку. А на испытание на еду отправятся Светлана Пермякова и Анатолий Цой, им придется преодолеть страх перед змеями.

Традиционное голосование покажет, что в лагере не любят новичков, и каждый из участников уже разработал свою стратегию дальнейшей игры. Испытание на вылет будет жестким, а его финал — абсолютно непредсказуемым.

Новый выпуск шоу «Звезды в Африке» выйдет в воскресенье, 24 октября, в 20.00 на канале ТНТ.