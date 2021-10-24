Любовь к гаджетам испортит зрение половине человечества

Половине всего населения Земли уже в ближайшие три десятилетия понадобится носить очки или контактные линзы для коррекции зрения из-за пристрастия к гаджетам, предупреждает британский профессор офтальмологии Руперт Борн.

Масштабные исследования по всему миру показывают, что постоянное наблюдение за экраном телефона или планшета примерно на 30% повышает риск возникновения близорукости. А в сочетании со слишком частым использованием компьютера он возрастает до 80%, приводит The Times вывод ученых.

По словам Борна, исследование показывает, что при слишком частом использовании электронных устройств проблемы со здоровьем быстро нарастают. И это связано, в частности, с тем, что люди зачастую не могут объективно оценить, как много времени они проводят, уставившись на монитор компьютера или экран смартфона.

Это означает, что к середине нашего века около 5 миллиарда человек будут страдать от миопии — «то есть примерно половина всех жителей планеты уже через 30 лет будет нуждаться в очках или контактных линзах, если они не перестанут пялиться на экраны любимых гаджетов».

Проблему усугубляет и тот факт, что из-за пандемии COVID-19 огромному количеству школьников и студентов во всем мире пришлось перейти на дистанционное обучение, подчеркнул Борн. А многие взрослые переключились на удаленную работу с более частым использованием компьютерной техники.