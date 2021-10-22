Вероятного убийцу найденного в машине мужчины задержали под Томском

Полиция задержала подозреваемого в убийстве 51-летнего мужчины, которого нашли с простреленной головой возле села Курлек, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

В четверг рядом с селом Курлек Томского района в автомобиле нашли тело 51-летнего томича со смертельным огнестрельным ранением головы. Следствие возбудило дело об убийстве.

«Опрошены местные жители и сотрудники предприятия, на котором работал мужчина. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен предполагаемый злоумышленник, причастный к совершению преступления. Мужчина 1989 года рождения был задержан оперативниками по месту жительства», — сообщила полиция.