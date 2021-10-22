Красноярские полицейские сняли ролик про «Игру в кальмара» на зебре

Красноярское управление ГИБДД опубликовало видео по мотивам популярного сериала «Игра в кальмара», пешеходы там представлены как игроки в «Тише едешь — дальше будешь».
На видео инспектор наблюдает за пешеходами, которые иду на зеленый свет. Тем, кто переходят на «красный», выписывает штраф.
Инспекторы провели аналогию между этим действием и первой игрой в сериале «Игра в кальмара» — «Тише едешь, дальше будешь», где участникам надо было идти вперед только, когда кукла отворачивалась и говорила слова. Когда она смотрела, надо было замереть. Так же надо стоять, когда горит «красный свет» светофора.
«Игру в кальмара» посмотрели более 111 миллионов пользователей
стримингового сервиса Netflix. По данным телеканал KBC, сериал, выпущенный 17
сентября, на сегодняшний день находится на первом месте по популярности на
платформе Netflix в 94 странах мира.
Сериал рассказывает о группе людей, которые из-за своего
тяжелого финансового положения соглашаются принять участие в большой игре.
Участникам нужно пройти шесть заданий, представляющих собой детские игры.
Победитель получит огромную сумму денег, а проигравший умрет.
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