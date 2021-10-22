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Красноярские полицейские сняли ролик про «Игру в кальмара» на зебре

Источник:
Sibnet.ru
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Красноярское управление ГИБДД опубликовало видео по мотивам популярного сериала «Игра в кальмара», пешеходы там представлены как игроки в «Тише едешь — дальше будешь».

На видео инспектор наблюдает за пешеходами, которые иду на зеленый свет. Тем, кто переходят на «красный», выписывает штраф. 

Инспекторы провели аналогию между этим действием и первой игрой в сериале «Игра в кальмара» — «Тише едешь, дальше будешь», где участникам надо было идти вперед только, когда кукла отворачивалась и говорила слова. Когда она смотрела, надо было замереть. Так же надо стоять, когда горит «красный свет» светофора.

«Игру в кальмара» посмотрели более 111 миллионов пользователей стримингового сервиса Netflix. По данным телеканал KBC, сериал, выпущенный 17 сентября, на сегодняшний день находится на первом месте по популярности на платформе Netflix в 94 странах мира.

Сериал рассказывает о группе людей, которые из-за своего тяжелого финансового положения соглашаются принять участие в большой игре. Участникам нужно пройти шесть заданий, представляющих собой детские игры. Победитель получит огромную сумму денег, а проигравший умрет.

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