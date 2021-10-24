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Вице-премьер предупредил о новом витке цен на овощи

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Вице-премьер российского правительства Александр Новак сообщил, что существует риск нового витка роста цен на сельскохозяйственную продукцию.

Новак связал это с подорожанием азотных удобрений и сокращением производства на предприятиях по всей Европе. Первопричина роста - реакция смежных отраслей на рост стоимости газа, приводит его слова «Российская газета».

Тем временем, Росстат зарегистрировал рост на большинство позиций плодоовощной продукции. Так, помидоры подорожали на 9,9%, огурцы - на 14,3%, картофель — на 3,6%. В некоторых регионах цены на огурцы выросли почти на 40%.

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину проанализировать ситуацию с возможным подорожанием продукции сельского хозяйства в связи с пандемией и предложить комплекс мер по сдерживанию цен.

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Экономика #Продукты
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