Семь человек погибли при пожаре на пороховом заводе

Семь человек погибли и десять пострадали в результате пожара на пороховом заводе в Рязанской области, сообщает пресс-службе МЧС России

«Предварительно, пострадали 17 человек, из них семь погибли, один госпитализирован, судьба девяти человек остается неизвестной», — уточнили ТАСС в пресс-службе.

По данным пожарным, когда на место прибыли пожарные, горел одноэтажный цех № 304 по хранению пороха. В 08.22 по мск поступила информация о пожаре в поселке Лесное Шиловского района, где в результате нарушения технологического процесса произошло возгорание на территории одного из цехов завода «Эластик».

Возгорание произошло в результате технологического процесса. На место направили значительные силы пожарных. По данным источника ТАСС, пожар локализовали на площади 160 квадратных метров. Затем объявили о ликвидации открытого горения.

Само здание цеха, по данным источника, разрушилось, сохранились одиночные конструкции, но внутри все выгорело.