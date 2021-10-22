Нарушения нашли в работе полиции и школы, где девочке проткнули глаз

Школьник проткнул однокласснице глаз линейкой в новосибирской гимназии №7. Прокурорская проверка показала, что в этой ситуации с нарушениями работали как педагоги, так и полиция.

ЧП случилось в Кировском районе в сентябре. Одноклассник кинул в голову 13-летней девочки линейку в форме прямоугольного треугольника и попал острым углом в левый глаз. Школьница попала в больницу, ей сделали операцию.

Прокурорская проверка показала, что инспектор полиции фактически приступил к проверке поданного 29 сентября заявления мамы девочки только через 12 дней, после того, как история прозвучала в СМИ. Начальнику отдела полиции № 8 «Кировский» прокурор района внес представление, сообщила прокуратура региона.

Также выяснилось, что ответственные лица школы не проводили профилактическую работу с мальчиком, который состоял на внутришкольном учете. Кроме того, гимназия своевременно не направила информацию об инциденте в подразделение по делам несовершеннолетних. Директору гимназии прокуратура также внесла представление.