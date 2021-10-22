НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Нарушения нашли в работе полиции и школы, где девочке проткнули глаз

Источник:
Sibnet.ru
444 0
Фото: © Sibnet.ru

Школьник проткнул однокласснице глаз линейкой в новосибирской гимназии №7. Прокурорская проверка показала, что в этой ситуации с нарушениями работали как педагоги, так и полиция.

ЧП случилось в Кировском районе в сентябре. Одноклассник кинул в голову 13-летней девочки линейку в форме прямоугольного треугольника и попал острым углом в левый глаз. Школьница попала в больницу, ей сделали операцию.

Прокурорская проверка показала, что инспектор полиции фактически приступил к проверке поданного 29 сентября заявления мамы девочки только через 12 дней, после того, как история прозвучала в СМИ. Начальнику отдела полиции № 8 «Кировский» прокурор района внес представление, сообщила прокуратура региона.

Также выяснилось, что ответственные лица школы не проводили профилактическую работу с мальчиком, который состоял на внутришкольном учете. Кроме того, гимназия своевременно не направила информацию об инциденте в подразделение по делам несовершеннолетних. Директору гимназии прокуратура также внесла представление.

Еще по теме
Число погибших при взрыве на пороховом заводе выросло до 16
Семь человек погибли при пожаре на пороховом заводе
Голливудский актер Алек Болдуин убил оператора во время съемок
Два мальчика провалились под лед и утонули в Забайкалье
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Морозы до 12 градусов ожидаются в Забайкалье в выходные
Вероятного убийцу найденного в машине мужчины задержали под Томском
Красноярские полицейские сняли ролик про «Игру в кальмара» на зебре
Нарушения нашли в работе полиции и школы, где девочке проткнули глаз
Самое популярное
Российская команда сенсационно выиграла чемпионат мира по Dota 2
Путин поздравил победителей чемпионата по Dota 2
Мишустин поддержал введение локдауна из-за коронавируса
Путин предложил выплату в миллион рублей жителям Дальнего Востока
Обсуждение (0)
Картина дня
Число погибших при взрыве на пороховом заводе выросло до 16
Путин порассуждал об экологичности электромобилей
Колбасы и сосиски подскочат в цене
АвтоВАЗ рассказал, как решает проблему с микрочипами
О самом главном
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Надеваем галстук: пошаговые схемы мужских и женских узлов
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

Иркут 69

Клоунада. Видеопутин будет работать в телевизоре по видеосвязи... 😀

Uynachalnica

Какое отношение подорожание мяса имеет к нынешним колбасам и сосискам?

fargus

Чтобы не было революций нельзя фанатично удерживать власть

Gunja

Он предлагает ввести всем такой политический строй , какой он создал? Тогда все скатятся в средневековье,...
Sibnet.Ru