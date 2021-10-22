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Выходные в Новосибирске будут ветреными и дождливыми

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ветер усилился в Новосибирске в пятницу, началось похолодание, предполагается, что погода в ближайшие три дня не поменяется, об этом сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«В предстоящие три для погода будет ветреной. Характер погоды неустойчивый, с небольшими осадками», — рассказала синоптик.

Ночь на субботу ожидается преимущественно без осадков, днем возможен небольшой дождь. Сила ветра в порывах будет достигать 19 метров в секунду. Ночью будет от нуля до плюс 2 градусов, днем — 6-8 градусов тепла.

Небольшие дожди вероятны также в воскресенье, скорость ветра будет достигать 18 метров в секунду. Ночью будет 3-5, днем — 10-12 градусов тепла.

Дождь возможен также в ночь на понедельник, днем будет преимущественно без осадков. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Ночью ожидается 5-7, днем — 11-13 градусов тепла.

«В начале недели погода будет также неустойчивой, практически все время будет ветрено», — добавила собеседница.

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