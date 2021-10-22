АвтоВАЗ рассказал, как решает проблему с микрочипами

Инженеры АвтоВАЗа придумали, как заменить одни электронные компоненты другими на фоне их дефицита по всему миру — сюжет об этом показали на YouTube-канале «На заводе».

«Нельзя просто так взять первую попавшуюся, похожую микросхему и заменить ей ту, которая сейчас исчезла. В автомобиле очень вредная окружающая среда для них — это своего рода инженерная загадка», — объяснил начальник бюро отдела проектирования аппаратного обеспечения марки Владимир Александров.

Инженеры придумали, протестировали и внедрили около 10 изменений, что сделало возможным продолжение производства при отсутствии компонентов. Некоторые решения использовал концерн Renault.

В середине августа стало известно о дефиците автомобилей Lada в России. Как рассказали дилеры, особенно остро ощущается нехватка моделей семейства Granta. Причиной этого называлась снижение производства из-за нехватки микрочипов.