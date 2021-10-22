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Пентагон провалил испытания гиперзвукового оружия

Источник:
РИА Новости
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Фото: © SpaceX

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки подтвердило срыв испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем.

Ранее СМИ писали, что тесты отсрочили из-за нештатной ситуации с ракетой. В военном ведомстве пояснили, что речь идет об «эксперименте по сбору данных», который 21 октября должен был пройти на космодроме Кадьяк у берегов Аляски.

«Эти испытания не состоялись из-за отказа ускорителя. Ускоритель, который использовался на испытаниях, не является частью программы по развитию гиперзвукового оружия», — сказали РИА Новости в Пентагоне.

Американские военные разрабатывают как минимум три типа гиперзвукового оружия — стандартное быстрое ударное оружие ВМС, гиперзвуковое оружие дальнего действия и такое же для ВВС.

В июле ВВС США признали, что второе испытание гиперзвуковой ракеты воздушного базирования (ARRW) провалилось после того, как не сработал двигатель, а первое — в апреле, тогда проблема была в ракете-носителе.

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