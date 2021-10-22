Документальный фильм про прорыв «Зенита» в 2008 году покажет Wink

Документальный фильм «Зенит 2008. Победная песня» про переломный 2008 год для футбольного клуба «Зенит» вышел в видеосервисе Wink. Посмотреть его можно за 10 рублей.

В 2008 году петербургский «Зенит» превратился в европейский топ-клуб. Сине-бело-голубые не только выиграли Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА, но и обыграли по пути к трофеям «Баварию» и «Манчестер Юнайтед».

В гимне «Зенита» есть строчки: «Кубок УЕФА наш, "Зенит" возьмет и победную песню споет», которые обыгрываются в названии документального фильма.

В сюжете Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук, Павел Погребняк, болельщик «Зенита» Михаил Шац и другие расскажут все о становлении той команды, главном тренере Дике Адвокате и тяжелейшем пути к победам, навсегда вошедшим в историю российского спорта.

Фильм «Зенит 2008. Победная песня» в Winkможно посмотреть за 10 рублей, подключив подписку «Оптимальный» на 24 часа. Также фильм есть в подписках «Wink» (179 рублей за месяц), «Wink + more.tv» (299 рублей за месяц) и «Трансформер Акция» (399 рублей за месяц).