НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Документальный фильм про прорыв «Зенита» в 2008 году покажет Wink

Источник:
Sibnet.ru
317 0
Фото: © кадр из фильма

Документальный фильм «Зенит 2008. Победная песня» про переломный 2008 год для футбольного клуба «Зенит» вышел в видеосервисе Wink. Посмотреть его можно за 10 рублей.

В 2008 году петербургский «Зенит» превратился в европейский топ-клуб. Сине-бело-голубые не только выиграли Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА, но и обыграли по пути к трофеям «Баварию» и «Манчестер Юнайтед».

В гимне «Зенита» есть строчки: «Кубок УЕФА наш, "Зенит" возьмет и победную песню споет», которые обыгрываются в названии документального фильма.

В сюжете Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук, Павел Погребняк, болельщик «Зенита» Михаил Шац и другие расскажут все о становлении той команды, главном тренере Дике Адвокате и тяжелейшем пути к победам, навсегда вошедшим в историю российского спорта.

Фильм «Зенит 2008. Победная песня» в Winkможно посмотреть за 10 рублей, подключив подписку «Оптимальный» на 24 часа. Также фильм есть в подписках «Wink» (179 рублей за месяц), «Wink + more.tv» (299 рублей за месяц) и «Трансформер Акция» (399 рублей за месяц).

Еще по теме
Коллекция индийских фильмов и сериалов пополнилась в Wink
Мультфильмы оказались самыми популярными в Wink для новосибирцев
Канал о ремонте появился в телевидении Ростелекома
Фильм «Все о сексе» эксклюзивно вышел в Wink
смотреть все
Культгид #Wink
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Морозы до 12 градусов ожидаются в Забайкалье в выходные
Вероятного убийцу найденного в машине мужчины задержали под Томском
Красноярские полицейские сняли ролик про «Игру в кальмара» на зебре
Нарушения нашли в работе полиции и школы, где девочке проткнули глаз
Самое популярное
Российская команда сенсационно выиграла чемпионат мира по Dota 2
Путин поздравил победителей чемпионата по Dota 2
Мишустин поддержал введение локдауна из-за коронавируса
Путин предложил выплату в миллион рублей жителям Дальнего Востока
Обсуждение (0)
Картина дня
Число погибших при взрыве на пороховом заводе выросло до 16
Путин порассуждал об экологичности электромобилей
Колбасы и сосиски подскочат в цене
АвтоВАЗ рассказал, как решает проблему с микрочипами
Топ комментариев

Иркут 69

Клоунада. Видеопутин будет работать в телевизоре по видеосвязи... 😀

Uynachalnica

Какое отношение подорожание мяса имеет к нынешним колбасам и сосискам?

fargus

Чтобы не было революций нельзя фанатично удерживать власть

Gunja

Он предлагает ввести всем такой политический строй , какой он создал? Тогда все скатятся в средневековье,...
Sibnet.Ru