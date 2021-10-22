Блогеры станут участниками юмористического шоу «Суперлига» на СТС

Даня Милохин, Дава, Валя Карнавал и другие блогеры станут лидерами команд в шоу-аналоге КВН. Юмористический проект «Суперлига» выйдет 31 октября на СТС, сообщила пресс-служба канала.

В новом проекте за главный приз в один миллион рублей поборются лучшие комедийные команды, которые возглавят звездные капитаны: Даня Милохин, Валя Карнавал, Дава, Дмитрий Назаров, Пелагея, Артур Бабич, Андрей Рожков, Дарья Донцова, Аня Pokrov, Дмитрий Дибров, Юлианна Караулова и другие.

По правилам игры каждый выпуск комик-труппы выбирают звезду, с которой проходят три комедийных испытания. По итогам девяти выпусков определяются три лучшие команды, которые в финале вступают в борьбу за чемпионский пояс.

Оценивать комиков с помощью системы программируемых LED-стиков будет главный критик — зрительный зал. Ведущим проекта стал Вячеслав Макаров. Продюсером шоу выступил Александр Масляков.

«Скоро КВН исполнится шестьдесят лет. Не сосчитать количество команд, которые играли, играют и будут играть в эту уникальную игру. Конечно, участники взрослеют и покидают телеэкраны. Но мы подумали, почему бы не создать особенную лигу для команд, любимых зрителями и готовых вновь собраться, чтобы продемонстрировать свои возможности», — цитирует пресс-служба СТС Маслякова.