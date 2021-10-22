НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Блогеры станут участниками юмористического шоу «Суперлига» на СТС

Источник:
Sibnet.ru
347 0
Фото: © пресс-служба СТС

Даня Милохин, Дава, Валя Карнавал и другие блогеры станут лидерами команд в шоу-аналоге КВН. Юмористический проект «Суперлига» выйдет 31 октября на СТС, сообщила пресс-служба канала.

В новом проекте за главный приз в один миллион рублей поборются лучшие комедийные команды, которые возглавят звездные капитаны: Даня Милохин, Валя Карнавал, Дава, Дмитрий Назаров, Пелагея, Артур Бабич, Андрей Рожков, Дарья Донцова, Аня Pokrov, Дмитрий Дибров, Юлианна Караулова и другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИзобретатели поборются за инвестиции в шоу «Купите это немедленно»

По правилам игры каждый выпуск комик-труппы выбирают звезду, с которой проходят три комедийных испытания. По итогам девяти выпусков определяются три лучшие команды, которые в финале вступают в борьбу за чемпионский пояс.

Оценивать комиков с помощью системы программируемых LED-стиков будет главный критик — зрительный зал. Ведущим проекта стал Вячеслав Макаров. Продюсером шоу выступил Александр Масляков.

«Скоро КВН исполнится шестьдесят лет. Не сосчитать количество команд, которые играли, играют и будут играть в эту уникальную игру. Конечно, участники взрослеют и покидают телеэкраны. Но мы подумали, почему бы не создать особенную лигу для команд, любимых зрителями и готовых вновь собраться, чтобы продемонстрировать свои возможности», — цитирует пресс-служба СТС Маслякова.

Еще по теме
Участники шоу «Звезды в Африке» устроят челлендж по «Игре в кальмара»
Российские телеканалы проигнорировали ЧМ по гимнастике
Новосибирец стал ведущим реалити про измены на федеральном канале
Участники «Ледникового периода» станцуют под русские песни. ФОТО
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Морозы до 12 градусов ожидаются в Забайкалье в выходные
Вероятного убийцу найденного в машине мужчины задержали под Томском
Красноярские полицейские сняли ролик про «Игру в кальмара» на зебре
Нарушения нашли в работе полиции и школы, где девочке проткнули глаз
Самое популярное
Российская команда сенсационно выиграла чемпионат мира по Dota 2
Путин поздравил победителей чемпионата по Dota 2
Мишустин поддержал введение локдауна из-за коронавируса
Путин предложил выплату в миллион рублей жителям Дальнего Востока
Обсуждение (0)
Картина дня
Число погибших при взрыве на пороховом заводе выросло до 16
Путин порассуждал об экологичности электромобилей
Колбасы и сосиски подскочат в цене
АвтоВАЗ рассказал, как решает проблему с микрочипами
Самое обсуждаемое
41
Эстония пригрозила Санкт-Петербургу «голубым копьем»
24
Киев отказался учитывать мнение России о вступлении в НАТО
22
Путин предложил выплату в миллион жителям Дальнего Востока
20
Путин провозгласил конец капитализма
18
Кремль счел ошибочным присуждение Навальному европейской премии
Sibnet.Ru