Алтай стал лидером по росту цен на пельмени

Цена на пельмени за последние 10 лет в Сибири выросла почти вдвое, за последний год продукт подорожал сильнее всего в Алтайском крае – более чем на 10%.

При этом за последний год пельмени в Сибири подорожали в среднем на 6,2%. Средняя стоимость по округу составляет 296,9 рубля. Средняя цена по России – 305,2 рубля. Это на 9% больше, чем годом ранее. Динамику цен на популярный сибирский продукт исследовал «ФедералПресс».

Самые дорогие по Сибири пельмени в Новосибирской области – 325,7 рубля за килограмм. Самый бюджетный вариант – в Омской области, 259 рублей. Больше всего инфляция ударила по пельменям Алтайского края – за год они подорожали на 10,5 процентов. В Томске, например, рост составил 4%.

Уточняется, что 10 лет назад этот товар стоил в Сибири дороже, чем в среднем по стране, – 156,1 рубля против 147,2 рубля за килограмм соответственно. Таким образом, с 2011 года цена выросла примерно вдвое.