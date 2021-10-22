НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Алтай стал лидером по росту цен на пельмени

Источник:
Sibnet.ru
484 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Цена на пельмени за последние 10 лет в Сибири выросла почти вдвое, за последний год продукт подорожал сильнее всего в Алтайском крае – более чем на 10%.

При этом за последний год пельмени в Сибири подорожали в среднем на 6,2%. Средняя стоимость по округу составляет 296,9 рубля. Средняя цена по России – 305,2 рубля. Это на 9% больше, чем годом ранее. Динамику цен на популярный сибирский продукт исследовал «ФедералПресс».

Самые дорогие по Сибири пельмени в Новосибирской области – 325,7 рубля за килограмм. Самый бюджетный вариант – в Омской области, 259 рублей. Больше всего инфляция ударила по пельменям Алтайского края – за год они подорожали на 10,5 процентов. В Томске, например, рост составил 4%.

Уточняется, что 10 лет назад этот товар стоил в Сибири дороже, чем в среднем по стране, – 156,1 рубля против 147,2 рубля за килограмм соответственно. Таким образом, с 2011 года цена выросла примерно вдвое.

Еще по теме
ЦБ предложил снизить ОСАГО для аккуратных водителей
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Советские долги перед гражданами заморозят до 2025 года
Жительнице Алтая отказали в пособии из-за 14-месячной беременности
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Морозы до 12 градусов ожидаются в Забайкалье в выходные
Вероятного убийцу найденного в машине мужчины задержали под Томском
Красноярские полицейские сняли ролик про «Игру в кальмара» на зебре
Нарушения нашли в работе полиции и школы, где девочке проткнули глаз
Самое популярное
Российская команда сенсационно выиграла чемпионат мира по Dota 2
Путин поздравил победителей чемпионата по Dota 2
Мишустин поддержал введение локдауна из-за коронавируса
Путин предложил выплату в миллион рублей жителям Дальнего Востока
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самое обсуждаемое
41
Эстония пригрозила Санкт-Петербургу «голубым копьем»
24
Киев отказался учитывать мнение России о вступлении в НАТО
22
Путин предложил выплату в миллион жителям Дальнего Востока
20
Путин провозгласил конец капитализма
18
Кремль счел ошибочным присуждение Навальному европейской премии
Sibnet.Ru