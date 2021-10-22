Путин порассуждал об экологичности электромобилей

Электромобили — хороший вид транспорта, но не стоит забывать, откуда берется электроэнергия, такое мнение высказал президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Давайте не будем вводить друг друга в заблуждение. Электромобили — хорошо, а загрязнение атмосферы при производстве электроэнергии — наверное, это не очень хорошо», — ответил Путин на вопрос, будет ли Россия переходить на электромобили.

По мнению президента, в России альтернативой могли бы стать автомобили на газомоторном топливе, учитывая «глобальные запасы» природного газа.

Путин добавил, что «гонял» на электромобилях по Огарево. «Разница? Нет, я не чувствую почти. Приемистые, хорошие машинки», — рассказал он.