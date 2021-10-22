НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин порассуждал об экологичности электромобилей

Источник:
Sibnet.ru
661 3
Фото: © пресс-служба президента РФ

Электромобили — хороший вид транспорта, но не стоит забывать, откуда берется электроэнергия, такое мнение высказал президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Давайте не будем вводить друг друга в заблуждение. Электромобили — хорошо, а загрязнение атмосферы при производстве электроэнергии — наверное, это не очень хорошо», — ответил Путин на вопрос, будет ли Россия переходить на электромобили.

По мнению президента, в России альтернативой могли бы стать автомобили на газомоторном топливе, учитывая «глобальные запасы» природного газа.

Путин добавил, что «гонял» на электромобилях по Огарево. «Разница? Нет, я не чувствую почти. Приемистые, хорошие машинки», — рассказал он.

Еще по теме
Путин посчитал Россию плавильным котлом
Путин назвал причину развала СССР
Путин провозгласил конец капитализма
Кремль счел ошибочным присуждение Навальному европейской премии
смотреть все
Политика #Россия #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Морозы до 12 градусов ожидаются в Забайкалье в выходные
Вероятного убийцу найденного в машине мужчины задержали под Томском
Красноярские полицейские сняли ролик про «Игру в кальмара» на зебре
Нарушения нашли в работе полиции и школы, где девочке проткнули глаз
Самое популярное
Российская команда сенсационно выиграла чемпионат мира по Dota 2
Путин поздравил победителей чемпионата по Dota 2
Мишустин поддержал введение локдауна из-за коронавируса
Путин предложил выплату в миллион рублей жителям Дальнего Востока
Обсуждение (3)
Картина дня
Число погибших при взрыве на пороховом заводе выросло до 16
Путин порассуждал об экологичности электромобилей
Колбасы и сосиски подскочат в цене
АвтоВАЗ рассказал, как решает проблему с микрочипами
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самое обсуждаемое
41
Эстония пригрозила Санкт-Петербургу «голубым копьем»
24
Киев отказался учитывать мнение России о вступлении в НАТО
22
Путин предложил выплату в миллион жителям Дальнего Востока
20
Путин провозгласил конец капитализма
18
Кремль счел ошибочным присуждение Навальному европейской премии
Sibnet.Ru