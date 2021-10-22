НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Башаров рассказал об избиении жен

Источник:
Sibnet.ru
208 1
Фото: © marabash1, instagram.com/marabash1

Марат Башаров отшутился и попытался защитить себя, рассуждая о конфликте с двумя бывшими женами, обвинившими его в домашнем насилии.

Башаров не согласен, что избивал двух своих бывших жен — Екатерина Архарову и Елизавету Шевыркову. Он уверен — женщины пошли на ток-шоу и жаловались на рукоприкладство ради денег. Он же называет произошедшие конфликты «скандалами на кухне».

«Давайте называть руки и рукоприкладство своими вещами. Есть один актер, я не буду называть имени, который закрыл свою жену с детьми и держал, не выпускал ее из дома, избивал. Об этом почему-то мы молчим. А то, что дал пощечину на кухне, и это считается жестоким избиением… Видимо, у вас в глазах это видится так», — сказал Башаров в интервью «Алена, Блин!»

Марат Башаров также признался в интервью, что ему легко удается врать. И он не исключил, что любые его слова можно поставить под сомнение.

Еще по теме
Внук актера Андрея Миронова появился в Instagram
Безруков воспользовался коронавирусом в личных целях
Елизавета II в 95 лет отказалась от употребления алкоголя
Асмус снялась полностью обнаженной
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Раненый пьяный томич раскидал мебель в больнице и напал на фельдшеров
Первый скейт-парк появится в Омске
Застреленного мужчину нашли в машине под Томском
Два мальчика провалились под лед и утонули в Забайкалье
Самое популярное
Эстония пригрозила Санкт-Петербургу «голубым копьем»
Российская команда сенсационно выиграла чемпионат мира по Dota 2
Путин поздравил победителей чемпионата по Dota 2
Мишустин поддержал введение локдауна из-за коронавируса
Обсуждение (1)
Топ комментариев

Иркут 69

Клоунада. Видеопутин будет работать в телевизоре по видеосвязи... 😀

Uynachalnica

Какое отношение подорожание мяса имеет к нынешним колбасам и сосискам?

Uynachalnica

"Путин попросил брать больничный..." - а у нас больничные выдают по просьбе, или таки по медицинским...

fargus

Чтобы не было революций нельзя фанатично удерживать власть
Sibnet.Ru