Башаров рассказал об избиении жен

Марат Башаров отшутился и попытался защитить себя, рассуждая о конфликте с двумя бывшими женами, обвинившими его в домашнем насилии.

Башаров не согласен, что избивал двух своих бывших жен — Екатерина Архарову и Елизавету Шевыркову. Он уверен — женщины пошли на ток-шоу и жаловались на рукоприкладство ради денег. Он же называет произошедшие конфликты «скандалами на кухне».

«Давайте называть руки и рукоприкладство своими вещами. Есть один актер, я не буду называть имени, который закрыл свою жену с детьми и держал, не выпускал ее из дома, избивал. Об этом почему-то мы молчим. А то, что дал пощечину на кухне, и это считается жестоким избиением… Видимо, у вас в глазах это видится так», — сказал Башаров в интервью «Алена, Блин!»

Марат Башаров также признался в интервью, что ему легко удается врать. И он не исключил, что любые его слова можно поставить под сомнение.