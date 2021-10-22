Два мальчика провалились под лед и утонули в Забайкалье

Три мальчика провалились под лед водоема в Забайкальском крае, два утонули, одного удалось спасти, сообщает СК РФ.

По имеющимся у следствия данным, в четверг в селе Утан Чернышевского района Забайкальского края трое мальчиков в возрасте от 10 до 12 лет катались по льду водоема. Тонкий лед не выдержал и треснул. Двое мальчиков 10 и 12 лет утонули, одного ребенка в возрасте 12 лет спас мужчина, который вытащил мальчика из воды.

Тела утонувших детей достали из воды, признаков насильственной смерти не выявлено. Допрошены глава села, руководство и преподаватели местной школы, родители погибших детей. Назначены судебные медицинские экспертизы.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).