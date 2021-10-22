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Новосибирец стал ведущим реалити про измены на федеральном канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Че!»

Новый сезон реалити «Опасные связи» выйдет на канале «Че» с 25 октября, ведущим станет новосибирец Денис Гребенюк, сообщила пресс-служба канала.

«Опасные связи» — это реалити для тех, кто подозревает, что партнер изменяет, но доказать этого не может. Ведущие проводят независимое расследование и выясняют, на самом ли деле вторая половинка завела отношения на стороне.

Затем они либо снимают все обвинения, либо предоставляют неопровержимые доказательства неверности — видео с камер наблюдения или материалы слежки. Что делать дальше, решает только жертве обмана.

«Мы покажем нашим верным и преданным зрителям все то, что они любят. Это накал страстей, драма, на которую иногда стоит посмотреть сквозь слезы, иногда сквозь смех», — цитирует пресс-служба «Че» Гребенюка.

Новый сезон откровенного реалити «Опасные связи» начнется с 25 октября, он будет выходить по будням в 23.00.

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