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Мужчина и женщина выпали из окна в центре Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мужчина и женщина выпали из окна в центре Новосибирска утром в пятницу, они погибли, сообщает ГУ МВД по новосибирской области.

В пятницу в районе 8.41 в полицию поступило сообщение об обнаружении двух тел мужчины и женщины, предположительно, с признаками падения с высоты на улице Челюскинцев, 48/1. Это 16-этажный дом напротив Нарымского сквера в Новосибирске.

На месте работает следственном-оперативная группа полиции и сотрудники следственного комитета. Личности и все обстоятельства устанавливаются.

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