Мужчина и женщина выпали из окна в центре Новосибирска утром в пятницу, они погибли, сообщает ГУ МВД по новосибирской области.

В пятницу в районе 8.41 в полицию поступило сообщение об обнаружении двух тел мужчины и женщины, предположительно, с признаками падения с высоты на улице Челюскинцев, 48/1. Это 16-этажный дом напротив Нарымского сквера в Новосибирске.

На месте работает следственном-оперативная группа полиции и сотрудники следственного комитета. Личности и все обстоятельства устанавливаются.