Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась с 37-го на 33-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщается на сайте организации.

В октябре команда Валерия Карпина одержала две победы в рамках отбора на чемпионат мира-2022. Россияне переиграли Словакию (1:0) и Словению (2:1).

Сборная России обошла Корею, Нигерию, Австралию и Парагвай. Наибольшего прогресса в рейтинге добились сборные Марокко (с 33-го на 29-е), Египта (с 48-го на 44-е), Саудовской Аравии (с 56-го на 49-е) и ЮАР (с 73-го на 66-е).

Лидером рейтинга остались бельгийцы. На второй строчке расположилась сборная Бразилии, на третьей — Франции. В десятку лучших вошли команды Италии, Англии, Аргентины, Испании, Португалии, Мексики и Дании.