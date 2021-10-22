Билан выпустил каверы на две свои песни с Клавой Кокой и Jony

Певец Дима Билан в пятницу представил сразу две музыкальные премьеры, он выпустил каверы на треки «Держи» и «Belive».

Танцевальный трек «Держи» Билан спел в Клавой Кокой. Композиция приобрела новое звучание, стала более ритмичной, в ней добавились биты и звуки.

Песня «Belive», с которой Билан победил на Евровидении в 2008 году, почти сохранила первоначальное звучание. Дима Билан исполнил первый куплет, а Jony продолжил композицию.

«Для меня большая честь и радость, что спустя столько времени я ее (Belive) спел совместно с Димой Биланом», — сказал Jony в Instagram. Впервые фит артистов состоялся на концерте «Новая волна», а теперь Билан решил выпустить официальную, студийную запись.

Оба фита войдут в новый альбом Димы Билана «13», число означает количество исполнителей, с которыми споет музыкант. Туда же войдет песня «Ты не моя пара», исполненная с Мари Краймбрери. Дата релиза альбома пока неизвестна.