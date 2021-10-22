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Свыше половины компаний будут трудиться в нерабочие дни

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Больше половины компаний планируют работать в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 согласно ранее принятому официальному календарю государственных праздников, сообщает служба исследований hh.ru.

Почти каждая пятая компания, принявшая участие в опросе, и так работает все дни, включая государственные праздники, 17% еще не определились, будут ли работать в этот период, 6% компаний не будут работать.

Выше всего доля неопределившихся среди компаний в таких отраслях бизнеса, как химическое производство, удобрения, автомобильный бизнес, финансовый сектор (по 50% еще не приняли решение), промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие (40%), добывающая отрасль, строительство, недвижимость, энергетика (по 33% не приняли решение). 

Наиболее высокая доля компаний, которые точно не будут работать, – в строительстве (33%), промышленном оборудовании (20%) и IT (16%).

70% компаний из числа принявших решение работать, будут объяснять сотрудникам необходимость выйти на работу в установленные нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября 2021. В каждой пятой компании не будут объяснять сотрудникам свое решение.

38% среди тех компаний, которые будут объявлять сотрудникам о работе в нерабочие дни, сделают это при помощи неформальных коммуникаций о необходимости выйти на работу в эти дни, 63% - официальной коммуникацией.

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