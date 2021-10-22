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Бизнесу Хакасии дали выбрать график работы на президентских каникулах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © глава Хакасии Валентин Коновалов

Глава Хакасии Валентин Коновалов объяснил, как будут работать организации с 30 октября по 7 ноября в регионе. Частные организации смогут сами выбрать график.

По его словам, школы, средние специальные учебные заведения и детские сады с 30 октября по 7 ноября будут отдыхать. В детских садах при необходимости могут быть организованы дежурные группы. Работать или нет дежурным группам в детских садах, каждый муниципалитет определяет самостоятельно.

График работы учреждений здравоохранения будет размещен на сайте Минздрава Хакасии и на сайтах медучреждений. Экстренная и неотложная помощь будет оказываться населению с 30 октября по 7 ноября в полном объеме.

Органы государственной власти отдыхать не будут. Министерства и подведомственные организации самостоятельно составляют перечень госслужащих, которые выйдут на работу в эти дни.

«Руководство частных организаций, а также высших учебных заведений самостоятельно принимает решение о графиках работы и учебы в период с 30 октября по 7 ноября. Все организации жизнеобеспечения работают в обычном режиме. Дополнительные нерабочие дни в Хакасии вводиться не будут», — говорится в сообщении.

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