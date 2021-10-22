Колбасы и сосиски подскочат в цене

Рост цен составит от 7 до 20%, пишут «Известия» со ссылкой на торговые сети и производителей. Последние говорят о резком повышении стоимости сырья. Так, говядина подорожала на 11%, курица — на 13%, свинина — на 29%. Также на стоимость готовой продукции повлияло удорожание упаковки (в среднем на 15%), моющих средств (на 35%), яичного меланжа (на 20%).

Ритейлеры в свою очередь сообщили, что рассматривают вопрос повышения цен, при этом некоторые сети оговорились, что могут пойти на такие меры лишь частично. Так, в «Ашане» сообщили, что стараются сдерживать рост стоимости товаров, и принимают повышения цен от поставщиков частично и только после обоснования.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что сети стараются сделать изменение цен более комфортным для потребителя, в том числе прибегая к механизму демпфера закупочных цен за счет экономии затрат.