Зеленскому предсказали политическую смерть

Украинский эксперт Тарас Загородний считает, что президента
страны Владимира Зеленского ждет «политическая смерть» — его рейтинги
катастрофически падают.
«Граница падения рейтинга Зеленского, как показывает
практика украинского политикума — это 10%. То есть по меньшей мере столько
избирателей голосует за власть — это, как правило, или чиновники, или те, кто
патерналистски настроены. Но такой рейтинг — это фактически политическая смерть
Зеленского, которая может наступить раньше, чем он думал», — приводит РИА
Новости слова эксперта.
Он напомнил, что сейчас, согласно опросам, за главу
украинского государства проголосовали бы 24,7% избирателей. По его мнению,
реальное положение дел еще хуже и настоящий рейтинг Зеленского вряд ли
превышает 21%.
Как уточнил Загородний, на дальнейшее падение этого
показателя будет влиять «вакханалия с налоговым законодательством, скандалы с
тарифами» и «безумие вокруг депутатов».
«Все эти ситуации имеют накопительный эффект — люди видят,
что холодильник уже побеждает телевизор. И это еще даже не получили платежки»,
— подытожил политолог.