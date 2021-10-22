Зеленскому предсказали политическую смерть

Украинский эксперт Тарас Загородний считает, что президента страны Владимира Зеленского ждет «политическая смерть» — его рейтинги катастрофически падают.

«Граница падения рейтинга Зеленского, как показывает практика украинского политикума — это 10%. То есть по меньшей мере столько избирателей голосует за власть — это, как правило, или чиновники, или те, кто патерналистски настроены. Но такой рейтинг — это фактически политическая смерть Зеленского, которая может наступить раньше, чем он думал», — приводит РИА Новости слова эксперта.

Он напомнил, что сейчас, согласно опросам, за главу украинского государства проголосовали бы 24,7% избирателей. По его мнению, реальное положение дел еще хуже и настоящий рейтинг Зеленского вряд ли превышает 21%.

Как уточнил Загородний, на дальнейшее падение этого показателя будет влиять «вакханалия с налоговым законодательством, скандалы с тарифами» и «безумие вокруг депутатов».

«Все эти ситуации имеют накопительный эффект — люди видят, что холодильник уже побеждает телевизор. И это еще даже не получили платежки», — подытожил политолог.