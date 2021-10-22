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Режиссера «Ералаша» обвинили в развращении несовершеннолетних

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Следственного управления СК РФ

Следователи предъявили обвинение режиссеру-постановщику детского юмористического киножурнала «Ералаш» Илье Белостоцкому в развращении несовершеннолетних, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Илья Белостоцкий был задержан в Москве за развратные действия в отношении несовершеннолетних, однако позднее обвинение было ужесточено до части 3 статьи 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»), которая предусматривает наказание до 10 лет», — сказал ТАСС источник.

Он добавил, что режиссер находится в СИЗО. Как уточнили в пресс-службе Пресненского суда Москвы, который избирал меру пресечения Белостоцкому, уголовное дело в отношении режиссера расследует столичное ГСУ СК РФ.

Как выяснилось, Белостоцкого задержали еще год назад — родные режиссера все это время утверждали, что он перестал выходить на связь якобы из-за серьезных проблем со здоровьем.

Илья Белостоцкий с 2004 года является членом Гильдии кинорежиссеров России, а также режиссером-постановщиком киножурнала «Ералаш» и телесериала «След».

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