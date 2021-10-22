Путин посчитал Россию плавильным котлом

Россия является таким же «плавильным котлом» с точки зрения формирования общей нации, как и США, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай».

«Весь мир говорит о Соединенных Штатах как о "плавильном котле", в котором идет "плавление" людей разных наций, народов, вероисповеданий и так далее. Ну, что здесь плохого? Они все гордятся: и ирландцы, выходцы из Европы, из Восточной Европы, откуда угодно, те же латиноамериканцы, африканцы по своему первоначальному происхождению», — цитирует ТАСС Путина.

По его словам, многие из них гордятся тем, что они граждане США. «Ну и замечательно. Вот это такой "плавильный котел". Россия ведь тоже "плавильный котел"», — сказал президент.

Он напомнил, что этот процесс начался с формирования единого Русского государства. «После крещения Руси начали образовываться и русская нация как таковая, и централизованное Русское государство. На основе общего рынка, общего языка, власти князя и общих духовных ценностей начало образовываться Русское государство, потом оно расширялось. И это тоже такой "плавильный котел"», — пояснил Путин.