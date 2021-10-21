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Windows 11 подружили с приложениями Android

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Разработчики Microsoft добавила в Windows 11 возможность запуска приложений Android, сообщается на сайте компании.

Участники программы предварительного тестирования с 20 октября могут запускать на своих компьютерах приложения для операционной системы Android. Возможность появилась на компьютерах, работающих на базе процессоров Intel, AMD и Qualcomm.

В настоящее время в магазине Microsoft Store уже появились первые мобильные приложения. Пока их около 50, однако после официального запуска данной функции их количество должно быстро увеличиться.

Отмечается, что тестирование функции продлится несколько месяцев, после чего возможность запускать Android-приложения без сторонних программ получат обычные пользователи Windows 11.

Тема: Человек и компьютер
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лачинов

Спорим народ обломается. Это когда рубль падает, то цены реагируют довольно быстрым и бодрым ростом....

Uynachalnica

"Путин попросил брать больничный..." - а у нас больничные выдают по просьбе, или таки по медицинским...

Иркут 69

Клоунада. Видеопутин будет работать в телевизоре по видеосвязи... 😀

Tyryk Makto

А что за информация? Посему нет ссылок что бы почитать, а? Однако, правду про небожителей гугл распространяет.
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