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Дела Навального
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль счел ошибочным присуждение Навальному европейской премии

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Россия не уважает решение Европарламента наградить оппозиционера Алексея Навального премией имени Сахарова, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Европарламент 20 октября присудил российскому политику эту премию «за безграничную храбрость» и «за отвагу в попытках возродить свободу выбора в России». «Подобными решениями Европарламент существенно девальвирует значение этих слов», — сказал Песков.

По его словам, подобные решения принимают те люди, которые конкретно в этом эпизоде и конкретно в истории с отбывающим наказание Навальным «просто не располагают достоверной информацией».

Премия имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» присуждается ежегодно лицам, которые внесли исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире.

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Политика #Россия
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