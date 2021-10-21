Кремль счел ошибочным присуждение Навальному европейской премии

Россия не уважает решение Европарламента наградить оппозиционера Алексея Навального премией имени Сахарова, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Европарламент 20 октября присудил российскому политику эту премию «за безграничную храбрость» и «за отвагу в попытках возродить свободу выбора в России». «Подобными решениями Европарламент существенно девальвирует значение этих слов», — сказал Песков.

По его словам, подобные решения принимают те люди, которые конкретно в этом эпизоде и конкретно в истории с отбывающим наказание Навальным «просто не располагают достоверной информацией».

Премия имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» присуждается ежегодно лицам, которые внесли исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире.