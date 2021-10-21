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Установлена причина исчезновения мамонтов в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Flying Puffin / CC BY-SA 2.0

Причиной вымирания шерстистых мамонтов в Сибири стали изменения климата, выяснил международный коллектив ученых. Ранее одной из основных гипотез исчезновения этих животных было истребление популяции древними людьми.

Исследователи в течение двадцати лет собирали образцы почвы в Арктике и выделяли из них ДНК для анализа остатков растений и животных, включая мочу, фекалии и клетки кожи. Оказалось, что мамонты не смогли адаптироваться к резкому потеплению, передает Nature.

По мере изменения климата ландшафт резко поменялся, леса и болота заняли место пастбищ, привычная для гигантов еда начала исчезать. В этот промежуток времени размеры животных и их генетическое разнообразие сокращались, что усложнило выживание.

Ученые отмечают, что когда климат стал более влажным и ледники начали таять, это привело к образованию озер, рек и болот. Экосистема изменилась, биомасса растительности сократилась, в результате огромные стада мамонтов не смогли существовать в новых условиях.

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