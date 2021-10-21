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Путин отказался от отдыха в нерабочие дни

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин после объявления о нерабочих днях в России продолжит работать по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом очных мероприятий на эти дни пока не запланировано.

«Президент будет продолжать рабочие мероприятия. Они у него проходят посредством видеоконференций, но на День народного единства приема и вручения наград не запланировано. Разумеется, очных мероприятий с учетом сложной эпидемиологической обстановки проводиться не будет», — сказал Песков.

Указом Путина дни с 30 октября по 7 ноября включительно объявлены нерабочими с сохранением зарплаты. В некоторых регионах они могут наступить раньше — для этого губернаторы получили соответствующие полномочия.

Мера вводится из-за сложной эпидемической обстановки. Сегодня в России зафиксировали новые максимумы по заболеваемости и смертности за сутки — 36 339 и 1036 случаев соответственно. Нерабочие дни призваны стабилизировать ситуацию.

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Политика #Россия
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