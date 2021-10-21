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Робота-художницу арестовали по подозрению в шпионаже

Источник:
The Guardian
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Фото: © imjanuary

Египетская полиция задержала робота-андроида Ai-Da по подозрению в шпионаже. Созданная британским галеристом Эйданом Меллером Ai-Da должна была представить выставку своих картин у Великой пирамиды в Гизе.

Полицейские заподозрили, что робот выполняет шпионские функции после того, как на таможне внутри конструкции нашли модем и видеокамеру. Выпустили Ai-Da только после вмешательства британского посла, который провел переговоры с египетскими властями, передает The Guardian.

Андроида-художницу создали в 2019 году и назвали в честь Ады Лавлейс — первой женщины-программиста. Работы Ai-Da выставлялись в знаменитых западных музеях. В Египте работы робота должны были представить в рамках выставки Forever Is Now.

Отмечается, что Ai-Da вышла на свободу за несколько часов до открытия выставки, поэтому организаторам удалось провести культурное мероприятие по первоначальному плану.

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