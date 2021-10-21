Samsung запретили продажу в России популярных смартфонов

Арбитражный суд Москвы запретил корейской Samsung Electronics и ее российской «дочке» ввозить и продавать на территории России более 60 моделей смартфонов. Об этом говорится в опубликованном решении суда.

Вердикт вынесен по иску швейцарской Sqwin SA, потребовавшей запретить использование в России платежного сервиса Samsung Pay, поскольку он нарушает ее права на изобретение «Система электронных платежей», охраняемое российским патентом.

В материалах Роспатента утверждается, что автором изобретения является Виктор Гульченко, проживающий в Швейцарии, а патентообладателем — Sqwin SA. Датой регистрации патента указано 23 апреля 2019 года.

Под запрет попала 61 модель смартфонов Samsung — от выпущенного в 2017 году Samsung Galaxy J5 до новейших Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold. При этом некоторые представленные на официальном сайте производителя модели в список не попали.

Сервис Samsung Pay — третья по популярности система бесконтактных платежей в России, ею пользуются 17% россиян. На первом месте Google Pay с 32% пользователей, за ним идет Apple Pay с показателем в 30%.