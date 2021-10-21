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Кроссовер ЗАЗ «Одесса» появится на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © FAW

Запорожский автозавод готовится к производству нового кроссовера с именем «Одесса» — это будет адаптация одной из моделей китайского FAW.

В основу ЗАЗ «Одесса» ляжет FAW Besturn T77, который производится с 2018 года, пишет издание Car.ru.

Различия между китайской и украинской версиями модели будут минимальными. Силовой агрегат для машины безальтернативный — это 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 160 лошадиных сил. Он агрегируется с 6-скоростной КПП или 7-диапазонным роботом.

У машины современный дизайн, светодиодная оптика, большая решетка радиатора. В салоне будет устанавливаться двухзонный климат-контроль, цифровая приборная панель и современная медиа-система.

Цены будут стартовать с отметки в 1,5 миллиона рублей по текущему курсу к гривне. С конвейера ЗАЗ «Одесса» может начать сходить уже в конце следующего года.

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лачинов

Спорим народ обломается. Это когда рубль падает, то цены реагируют довольно быстрым и бодрым ростом....

frenchman

Мнение Украины никого не интересует. Все вопросы решат большие дяди без участия Украины.

Uynachalnica

"Путин попросил брать больничный..." - а у нас больничные выдают по просьбе, или таки по медицинским...

Tyryk Makto

А что за информация? Посему нет ссылок что бы почитать, а? Однако, правду про небожителей гугл распространяет.
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