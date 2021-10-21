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Атомная подлодка успешно запустила «Булаву» из Белого моря

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Атомный подводный ракетоносец «Князь Олег» произвел пуск баллистической ракеты «Булава» из акватории Белого моря, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Пуск баллистической ракеты осуществлялся из подводного положения по полигону Кура на Камчатке. По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракеты в расчетное время успешно прибыли в заданный район», — заявили в военном ведомстве.

Там сообщили, что запуск проведен в рамках программы государственных испытаний подлодки.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» является атомной подводной лодкой 4-го поколения проекта «Борей-А».

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Оборона #Оружие #Армия
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