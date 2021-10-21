Профессор усомнился в крепости альянса России и Китая

Альянс России и Китая продолжает существовать благодаря общему врагу — США, но в отношениях между Москвой и Пекином не все так гладко, считает профессор Университета Джонса Хопкинса Хэл Брэндс.

Москва и Пекин все-таки движутся в очень разных направлениях, приводит агентство Bloomberg мнение профессора. По его словам, отношения между Москвой и Пекином, казалось бы, никогда еще не были столь тесными. Но китайской мощи начинают опасаться не только демократии. «Есть еле уловимые признаки напряженности в отношениях Китая с Россией», — сказал эксперт.

Брэндс считает, что с 2019 года Москва начала все четче осознавать, что может означать жизнь в тени могущественного и вспыльчивого Китая. Москва, по его мнению, якобы недовольна вербовкой российских граждан, а также стремлением Пекина продвигать китайские СМИ за рубежом, ограничивая при этом доступ российских СМИ в Китай.

Есть и другие не столь очевидные проблемы. Российские официальные лица высказывают неоднозначное отношение к китайской инициативе «Один пояс — один путь», поясняет Брэндс. Одна из целей китайского проекта — превратить большую часть Центральной Азии, где Москва уже давно имеет большой вес, в сферу влияния КНР, добавляет он.

Профессор обращает внимание, что масштабное наращивание военной мощи Китая — это не просто изменение баланса сил между Пекином и Вашингтоном: оно также подрывает то, что когда-то было асимметричным преимуществом Москвы в китайско-российских отношениях.

«Россия не мечтает стать младшей державой в авторитарной оси, в которой доминирует Пекин. Она видит себя мировой державой, которая никому не подчиняется», — заключает Брэндс.