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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Эксперт перечислил привлекающие ГИБДД автомобили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Андрей Кучеренко, Sibnet.ru

Инспекторы ДПС обращают внимание на грязные автомобили, с нестандартной тонировкой или незаводским тюнингом, сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев.

Грязный автомобиль с нестандартной тонировкой или неработоспособной светотехникой, а также с плохо читаемыми номерами практически гарантирует водителю общение с инспектором, цитирует Васильева агентство «Прайм».

Полицейских привлечет автомобиль с явными признаками неисправностей, с незаводским тюнингом и нештатными глушителями, которые издают повышенный шум.

«Если автомобиль двигается неуверенно и нервно или слишком агрессивно, пусть даже и в пределах правил дорожного движения, шансов на то, что вас остановят, становится намного больше», — отметил автоэксперт.

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