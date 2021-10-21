Эксперт перечислил привлекающие ГИБДД автомобили

Инспекторы ДПС обращают внимание на грязные автомобили, с нестандартной тонировкой или незаводским тюнингом, сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев.

Грязный автомобиль с нестандартной тонировкой или неработоспособной светотехникой, а также с плохо читаемыми номерами практически гарантирует водителю общение с инспектором, цитирует Васильева агентство «Прайм».

Полицейских привлечет автомобиль с явными признаками неисправностей, с незаводским тюнингом и нештатными глушителями, которые издают повышенный шум.

«Если автомобиль двигается неуверенно и нервно или слишком агрессивно, пусть даже и в пределах правил дорожного движения, шансов на то, что вас остановят, становится намного больше», — отметил автоэксперт.