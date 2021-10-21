Погода в Новосибирске испортится с пятницы

Дожди начнутся в Новосибирске с пятницы, ветер усилится, сообщил в четверг пресс-центр мэрии со ссылкой на Западно-Сибирский Гидрометцентр.

«С 22 по 24 октября на территории города Новосибирска ожидается порывистый ветер до 18 метров в секунду, местами небольшой дождь», — говорится в сообщении.

В ночь на пятницу будет 4-6, днем — 8-10 градусов. Ветер усилится, днем возможен небольшой дождь. В ночь на субботу будет 0-2, днем — 6-8 градусов. Также вероятны порывистый ветер, небольшой дождь.

В воскресенье ожидается 3-5 градусов ночью и 11-13 градусов днем. Местами ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, небольшой дождь.