Ученые подтвердили опасность скачков атмосферного давления

Новосибирские ученые подтвердили опасность резких скачков давления для живых существ, работа опубликована в ведущем профильном международном журнале Insects.

Ученые анализировали особенности репродуктивного потенциала. В нескольких опытах у животных он снизился, передает пресс-служба ИЦиГ СО РАН. Исследователи проанализировали данные о погоде: температуре и влажности воздуха, атмосферном давлении, скорости ветра.

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Ученые исключили риски негативного влияния на репродуктивные возможности стандартных изменений погоды: например, колебаний температуры. Но резкое снижение давления оказалось серьезным стрессогенным фактором, который был сопряжен с падением плодовитости у исследуемых животных.

«Снижение атмосферного давления не должно давать эффекта гипоксии и связанного с ней стресса, от которого страдают живые существа … Однако подобный вывод корректен лишь для хорошо вентилируемых пространств, либо на открытом воздухе. Если же вы постоянно находитесь в закрытом, плохо проветриваемом помещении, в котором восстановления "сожженного" вашим телом кислорода не происходит, любое дополнительное снижение доступности кислорода будет критичным», — пояснил нейробиолог Петр Меньшанов.

Для животных побочные эффекты — это падение плодовитости и числа потомков, а в случае с человеком — головные боли, мигрени, носовые кровотечения и даже риск инсульта.

«Открытие позволяет поставить вопрос о включении резкого снижения атмосферного давления в перечень потенциально опасных метеорологических явлений, о которых целесообразно сообщать населению», — говорится в сообщении.