Внук актера Андрея Миронова появился в Instagram

Андрей Миронов, названный в честь деда-актера, зарегистрировался в Instagram. Ранее он избегал публичности.
«I’m in (Я нахожусь в)», — коротко написал Миронов под первой публикацией в Instagram.
Под публикацией в комментариях появились приветствия от знаменитостей и коллег внука Андрея Миронова. Среди них Стася Милославская, Светлана Устинова, Иван Янковский, а также его мать Мария Миронова.
Андрей Миронов сын Марии Мироновой от первого мужа, бизнесмена Игоря Удалова. 29-летний актер начинал карьеру в театре имени Евгения Вахтангова, сейчас он служит в театре «Ленком Марка Захарова».
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frenchmanМнение Украины никого не интересует. Все вопросы решат большие дяди без участия Украины.
Uynachalnica"Путин попросил брать больничный..." - а у нас больничные выдают по просьбе, или таки по медицинским...
Tyryk MaktoА что за информация? Посему нет ссылок что бы почитать, а? Однако, правду про небожителей гугл распространяет.