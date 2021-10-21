Внук актера Андрея Миронова появился в Instagram

Андрей Миронов, названный в честь деда-актера, зарегистрировался в Instagram. Ранее он избегал публичности.

«I’m in (Я нахожусь в)», — коротко написал Миронов под первой публикацией в Instagram.

Под публикацией в комментариях появились приветствия от знаменитостей и коллег внука Андрея Миронова. Среди них Стася Милославская, Светлана Устинова, Иван Янковский, а также его мать Мария Миронова.

Андрей Миронов сын Марии Мироновой от первого мужа, бизнесмена Игоря Удалова. 29-летний актер начинал карьеру в театре имени Евгения Вахтангова, сейчас он служит в театре «Ленком Марка Захарова».