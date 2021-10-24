Конфликт НАТО и России привел к «новому ледниковому периоду»

Россия и НАТО после серии новых взаимных обвинений конституировали осложнение отношений, а эксперты заговорили о «новом ледниковом периоде», пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

Россия накануне приостановила работу своего представительства при Североатлантическом альянсе и одновременно приостановила работу военной миссии НАТО в Москве. Это стало ответом на решение альянса якобы за шпионаж выслать восемь сотрудников российского представительства и сократить его общую численность до десяти человек.

«После обвинений в шпионаже отношения России с НАТО значительно охладели. Обе стороны ожидают усложнения отношений», — отмечает Frankfurter Rundschau. По словам бывшего представителя России при НАТО, ныне главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, «фактически это разрыв отношений».

«Российская общественность действительно считает альянс главным врагом; российские дипломаты называют генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга "главным лицемером". НАТО продолжит агрессивную политику на границах России, переговоры с ним бессмысленны», — считает военный эксперт Виктор Литовкин.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что «положение дел де-факто оформлено де-юре». «Мы неоднократно говорили, что танго танцевать в одиночку невозможно», — отметил он.

Издание напоминает, что в 2000 году молодой президент Владимир Путин даже говорил о вступлении в альянс, в 2002 году был создан Совет Россия —НАТО. Отношения начали портиться из-за продвижения НАТО к границам России. После событий в Грузии в 2008 года и в Крыму в 2014-м они испортились окончательно.