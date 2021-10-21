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Лиса пыталась добраться до птичьей кормушки в Красноярске. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Очевидцы сняли на видео, как лиса пытается добраться до птичьей кормушки в Красноярске, после ряда попыток она сдалась.

«Вот такую красавицу встретили мы сегодня на прогулке. Любовались и восхищались ее красотой, сообразительностью, настойчивостью. Все-таки уникальный у нас остров Татышев. Ну посудите сами: самый крупный в черте Красноярска остров на Енисее, практически в центре промышленного города, а на нем реально можно прикоснуться к живой природе», — написала автор видео Наталья Напалкова.

За две минуты она совершила несколько попыток добраться до еды. Один раз лисе удалось залезть на ветку прямо рядом с кормушкой, но долго простоять на ней не вышло. В итоге лиса пошла дальше.

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