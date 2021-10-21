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Участники «Ледникового периода» станцуют под русские песни. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Участники «Ледникового периода» в четвертом выпуске станцуют под песни Высоцкого, «Мумий Тролля», Камбуровой и других отечественных исполнителей. Герои перевоплотятся в пионеров, животных и лирических персонажей, сообщила пресс-служба Первого канала.

В четвертом выпуске «Ледникового периода» судить участников, кроме постоянных членов жюри, будут певица Пелагея и актер Андрей Соколов.

Одни из лидеров проекта, Оксана Домнина и Кирилл Зайцев исполнят зажигательный танец под Диалог у телевизора» Владимира Высоцкого. Агата Муцениеце и Александр Энберт взяли романтичную песню Елены Камбуровой «Дождик осенний». Соколов отметил, что у них получилась «нежная пронзительная история, которая насквозь простреливает».

Екатерина Боброва и Макар Запорожский рискнули выступить в костюмах жирафа и антилопы. А Никита Пресняков и Наталья Забияко обыграли песню Мумий Тролля «Невеста». Аглая Шиловская, вернувшаяся в проект после болезни, собрала немало комплиментов от жюри.

«У вас такой характер, такой стержень! У вас огонь внутри. Я уверена, ваш внутренний вектор приведет вас к высоте», — похвалила Шиловскую Пелагея.

Новый, четвертый выпуск «Ледникового периода» выйдет 23 октября в 17.30 на Первом канале.

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