ЦБ предложил снизить ОСАГО для аккуратных водителей

Центробанк предложил дополнительно расширить границы тарифного коридора по ОСАГО, это позволит снизить тарифы для аккуратных водителей и увеличить стоимость страховки для автомобилистов-нарушителей, сообщил пресс-служба регулятора.

Для легковых автомобилей физических лиц диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх составит 10%. Тарифный коридор, согласно проекту указания Банка России, может расшириться с действующих 2471-5436 рублей до 2224-5980 рублей.

ЦБ планирует пересмотреть коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, а также коэффициенты за аварийность (бонус-малус). В результате для взрослых и опытных водителей дополнительная скидка составит до 8%, для аккуратных и безаварийных — еще до 8%. Молодые и неопытные водители и лихачи будут платить больше. Кроме того, будет проведена дополнительная калибровка региональных коэффициентов.

Страховщики применяют индивидуальные тарифы ОСАГО с сентября 2020 года. Средняя премия по легковым автомобилям физических лиц за год, когда тарифный коридор был расширен на 10% вниз и вверх, снизилась на 0,47% относительно августа 2020 года. При этом более чем в два раза (до 36%) увеличилась доля автолюбителей, которые при пролонгации договора сэкономили на ОСАГО более 10%.