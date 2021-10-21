Молодой боксер победил напавшего медведя

Российский боксер Илья Медведев убил медведя, напавшего на него и еще двоих мужчин на рыбалке в Тюменской области, спортсмен получил серьезные раны и введен в искусственную кому.

Медведь набросился на возвращавшихся с рыбалки мужчин в Уватском районе, сообщило СУ СК РФ по Тюменской области. Зверь смертельно ранил 48-летнего рыбака. Хищника смог убить ножом 23-летний молодой человек, он получил серьезные рваные раны головы и конечностей. Третий мужчина не пострадал.

Медведя одолел тюменский боксер Илья Медведев, сообщила региональная федерация в соцсетях. Он доставлен в больницу в Тюмени.

«Илья после нападения медведя находится в искусственной коме. По словам врачей, жизни пока ничего не угрожает. Но вы понимаете, какого рода травмы могут быть после нападения медведя. И Илью ждет очень длинная реабилитация», — рассказал РИА Новости личный тренер спортсмена Дмитрий Косенко.

Медведев живет в Тобольске. Он мастер спорта по боксу, входит в состав сборной Тюменской области. На любительском ринге провел 21 бой (11 побед, 10 поражений).