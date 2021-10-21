Комедийный сериал с элементами мистики «Вне себя» покажут на ТНТ

Сериал «Вне себя» с Евгением Стычкиным в главной роли покажут на ТНТ после эксклюзивной премьеры в видеосервисе Premier, сообщила пресс-служба канала.

По сюжету у гениального финансиста легкое психическое расстройство. Он постоянно окружен «фантомами», среди которых его убитая жена и ее застрелившийся любовник-следователь. Чтобы избавиться от них, герой начинает расследование смерти жены.

Сериал сделан в жанре детективной комедии с элементами мистики. Главные роли достались Евгению Стычкину, Елене Лядовой и Евгению Цыганову. Вместе с ними во «Вне себя» сыграли Аглая Тарасова, Анна Котова- Дерябина, Павел Комаров, Юрий Цурило, Иван Макаревич, Никита Тарасов, Дмитрий Колчин.

«Вне себя» уже стал громким проектом на российском и европейском телерынках. На фестивале сериалов «Пилот» Евгений Стычкин получил приз в номинации «Лучший актер». Премьера сериала запланирована на осень 2021 года на видеосервисе Premier и позже в эфире телеканала ТНТ.