Дан прогноз по количеству электромобилей в России через 10 лет

Парк легковых электромобилей в России может вырасти до 630 тысяч штук к 2030 году, следует из исследования международной консалтинговой компании PwC.
Парк легковых электромобилей в 2020 году насчитывал 11 тысяч штук, в 2024 году он предположительно вырастет до 26 тысяч. Аналитики прогнозируют, что продажи электрокаров в России увеличатся с 700 штук в 2020 году до 7 тысяч машин в 2024 году и 281 тысячи в 2030 году, приводит РИА Новости документ.
Также значительно вырастет количество электрозаправочных станций: с 500 штук в 2020 году до 2 тысяч в 2024 году и 63 тысяч в 2030 году.
Прогноз PwC составлен на основе концепции развития электротранспорта в РФ до 2030 года. Согласно ее сценарию, в 2030 году доля электротранспортных средств стране составит 15% общего объема авторынка.
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