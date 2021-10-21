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Марлоу рассказал о покупке дорогих трусов в новой песне «Бизнесвумен»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © slavamarlow, instagram.com/slavamarlow

Уроженец Новосибирска, певец Слава Марлоу (настоящее имя Артем Готлиб) выпустил новый трек о женщине-бизнесмене и вставил в трек реальные голосовые сообщения со своего телефона.

В песне Марлоу рассказывает о бизнесвумен, которой не нужна любовь, а в ее голове только цифры. Но концовка трека оказалась неожиданной.

В финале трека звучат голосовые сообщения с его телефона. Сначала ему приходит сообщение от помощницы, где говорится, что пришла заявка на бит. Она просит Марлоу ответить, как он освободится.

«Я выбираю себе дорогие трусы (смеется). Передай, что мне вообще не до них. Я никогда не покупал себе настолько дорогих трусов. Короче, не хочу (смеется)», — говорит Марлоу в сообщении.

Историю про дорогое белье Слава Марлоу рассказывал еще в интервью Юрию Дудю. Он признался, что не разбрасывается деньгами. Но однажды позволил себе приобрести дорогие брендовые трусы, которые стоят около 20 тысяч рублей.

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