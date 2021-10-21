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Охранник новосибирской «Пятерочки» ударил ребенка, выбиравшего товар

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СКР по Новосибирской области

Охранник магазина «Пятерочка» на проспекте Дзержинского ударил 13-летнего подростка, который рассматривал товар, сообщила прокуратура Новосибирской области.

По данным ведомства, инцидент произошел во вторник в торговом зале магазина «Пятерочка» по проспекту Дзержинского, 1/3.

«Между несовершеннолетним и работавшим в магазине охранником произошел конфликт. В результате мужчина нанес 13-летнему ребенку телесные повреждения», — говорится в сообщении.

По данным СУ СКР по Новосибирской области, ребенок просто рассматривал товар. Охранник ударил его в спину, теперь мальчик проходит обследование. Силовые структуры проводят проверки по факту инцидента.

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